中華隊10日靠著3轟轟垮義大利，以11比7勝出，奪下經典賽睽違3659天的經典賽勝利，渡邊久信也看到效力西武獅的台灣好手吳念庭好表現，他開玩笑說，看到「新世代中華隊」的打擊表現，若是當年來台的他可能也壓不住這些打者。

面對幾乎整隊都是美職體系的義大利，中華隊在遭到反超後仍可展現韌性，先靠張育成2分炮追平，吉力吉撈・鞏冠再補上3分炮鎖住勝果，全場共敲出16支安打，打擊火力不容小覷。

渡邊久信認為這次A組各隊實力平均，不像B組有段差距，他也被問到怎麼看這次「新世代中華隊」的表現，「大家都可以看到中華隊這次的攻擊相當優秀，打擊能力、表現跟過去有所不同，且是更高層級的棒球能力。」他開玩笑說：「如果是當年來台灣的我，面對這些打者可能也壓不住。」

渡邊久信除了來台看吳念庭，也與好友郭泰源、前西武獅球員郭俊麟見面，他提到，有關心郭俊麟開手肘韌帶置換手術（Tommy John）後的狀況，「動刀第2年後應該會是比較好的狀況，雖然他現在不是我們的選手，但也是希望他能夠繼續加油，有好表現。」