柬埔寨警方去年5月偵破台灣人為首的製、販毒集團，金邊初級法院9日以製造、加工、運輸毒品罪起訴4名「製毒專家」，最重恐面臨無期徒刑。

據《柬中時報》報導，柬埔寨警方經過2個月的調查後，於去年5月19日在金邊一處公寓、實居省兩個芒果園逮捕4名涉嫌製毒的台灣嫌犯，查獲毒品1400公斤、製毒原料11噸。

被逮捕的嫌犯分別是28歲田姓主管，還有28歲郭姓、39歲騰姓及31歲林姓男子，3人均為「製毒專家」。金邊初級法院引用《毒品法》第39、40條，以製造、加工、運輸毒品罪起訴4人。

其中根據《毒品法》第39條製造毒品罪，嫌犯恐面臨20至30年的有期徒刑，或是無期徒刑。涉嫌製毒的4名台灣嫌犯皆否認犯罪，僅聲稱自己受僱負責調配化學品，他們接受審訊後已被帶回監獄。

柬埔寨肅毒局表示，該集團利用芒果園掩護，在園內興建煉毒廠。另有不具名的法官透露，此案屬特大製、販毒案，故審訊持續了3天。

報導稱這是繼2021年底後，柬埔寨警方偵破第二起特大製、販毒案，當時查獲84噸製毒原料和超過2噸K他命，並逮捕3名中國和台灣嫌犯，另有一名台灣嫌犯在緝毒行動中被擊斃。