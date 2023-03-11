協助青年實習就業，北市3月18日將在圓山花博爭艷館舉行「青年實習啟航X就業博覽會」，共240家企業提供破萬職缺，北市就服處表示，此次平均薪資3.8萬、平均時薪192元，就業類職缺最高月薪20萬，此外，還提供1481個實習機會，兼顧青年實習需求。

勞動局長高寶華表示，3月份正值大專院校學生畢業前夕，企業也在疫後擴大招募，因此北市首場大型就業博覽會特地與實習機會結合，加上暑期為學生實習旺季，在學青年也可趁此瞭解實習職缺及早規畫。

就服處表示，在薪資方面，就業職缺月薪3萬元起跳，至少3成職缺起薪達4萬元以上，並首創開設職前先修課程，內容包括職涯適性評估及解析、求職技巧訓練及職場適應等，來不及事前參加課程的青年，可來現場諮詢職涯、履歷健檢及面試輔導。

就服處也說，實習區亮點企業有台灣微軟、華碩電腦、台新金控、首次參與的永豐銀行及雄獅集團等，實習職缺數以永豐商銀300個、台新金控250個、台灣微軟100個為最多。

就服處指出，實習機會多元也符合企業用人實務，包括公益計畫推動實習生、公關設計、工程研發、社群媒體等，此外，想為面試加分，求職者請穿正式服裝、注意儀容整齊、保持親切笑容，也可先下載履歷表填妥，讓面試更順暢。