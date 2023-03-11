金門縣警局出動60名警力，針對轄內19個處治安熱點查緝掃蕩。(圖／警方提供)

警方針對卡拉OK、KTV、酒店等易引發聚眾鬥毆等治安顧慮場所加強查緝。(圖／警方提供)

為穩定社會治安，內政部警政署於3月9日至12日間規劃全國同步實施「威力掃蕩」勤務，打擊黑道幫派，展現政府執法決心。金門縣警局出動60名警力針對轄內19個處治安熱點查緝掃蕩，共查獲詐欺案件26件35人、竊盗1件1人、酒駕公危3件3人、毒品案3件3人、通緝犯2人，執行成果亮眼。

金門縣警局指出，檢肅黑道分子及其不法活動為目前治安重點工作，「威力掃蕩」針對黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生行業處所、易滋事場所，執行威力掃蕩臨(路)檢勤務。對蓄意挑戰公權力及街頭暴力聚眾鬥毆等不法分子絕不寬貸，以遏止黑幫所有不法分子囂張氣焰。

金門縣警察局針對轄內卡拉OK、KTV、酒店及小吃部等易引發聚眾鬥毆等治安顧慮場所，以優勢警力執行威力掃蕩勤務，加強緝毒、肅槍與掃黑工作，機先防範治安事件之發生。

根據警方統計，專案期間全力投入60名警力針對治安熱點19個處所，檢肅轄內組合分子、查緝非法槍械、毒品、詐欺、暴力案件暨嚴辦聚眾鬥毆等工作，以展現打擊暴力犯罪並掃蕩黑道幫派之決心。執行「幫派組合專案臨檢」勤務，共查獲詐欺案件26件35人、竊盗1件1人、酒駕公危3件3人、毒品案3件3人、通緝犯2人。

金門縣警局長盧廷彰表示，對幫派零容忍，針對任何暴力案件均深入追查幕後不良幫派、組織，刨根溯源，加強掃蕩，斬斷金流，絕不手軟，警方將針對轄內各項不法犯罪行為，嚴正執法捍衛公權力，強化本轄治安維護工作。