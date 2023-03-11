藝人伊能靜2015年再婚嫁給大陸男星秦昊，婚後育有女兒「小米粒」，未料日前在抖音發布一則泛淚的影片，接著表示：「我跟秦先生給彼此極大的空間」，讓外界好奇婚姻狀況是否亮起紅燈？沒想到稍早又在微博PO文寫下：「我其實是承擔不了的」，再次掀起網友熱議。

伊能靜透露剛從蘇梅島度假回來，細數這段期間突然感覺到身體在對自己喊話：「你腦子的運轉已經超速，我其實是承擔不了的，人生無法事事完美，你要有先後順序」，才娓娓道出這三年來，面臨無數家庭及演藝工作的關卡，雖然遇到挫敗低潮，也能用智慧開導自己，畢竟連掉眼淚的時間都沒有，雖然自身不斷強大，卻忽略身體擠入大量情緒和過度思考，讓她忍不住對女兒表示：「媽媽也覺得累了」。

伊能靜表示50歲後的人生，除了過著規律生活，也要空出與自己相處的時間，接著強調：「適當的放手，這不是無奈步入中年的妥協，而是清朗如月的知道，每個人都是個體，在生命這個旅途中，第一個要負責任照顧好的是我們」，而她也意識到公婆的身體尚未復原，便連忙叮嘱他們得多加注意，接著強調：「還好秦先生是這忙裡的依靠，他的一句别那麼累，讓我又雞血滿滿(打起精神)」，一句話透露出夫妻倆感情依舊。

伊能靜近日迎來55歲生日，她也道出生日願望：「不逼迫自己成為女神，只是一個熱愛生活，不斷與内心對話，學習生命最簡單的喜悦，這是我在這個年龄，對我自己做為女性的定義」，接著強調：「善待自己才能善待他人，我們都是」。