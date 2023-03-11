台南市定古蹟原英商德記洋行純白色的階梯、迴廊，讓許多遊客留下深刻印象，但因將近30年未曾清洗，難免留下歲月汙損的痕跡。市府文化局為迎接明年的「台南400」，經爭取中央經費補助後，近期將展開外牆整理及清洗作業，希望重現德記洋行充滿歐風的浪漫空間。
文化局表示，位於安平樹屋旁的原英商德記洋行，係清末安平港開放通商後，1867年興建的營業廳舍；當年與英商怡記及和記、美商唻記、德商東興等合稱「安平五洋行」。德記洋行的整體建築，為具正面主樓梯、三面拱廊、木桁架及舖瓦的2層建築，由於造型特殊優美，成為安平地區的重要地標。
鑑於德記洋行歷史悠久，市府曾於1994年在內政部及台灣省政府的補助下，進行一次大規模的整修；但經歷半甲子歲月，難免又有歲月影響的痕跡，適逢台南400年，文化局以「台南400年-文化資產場域再現計畫」向文化部申請再造歷史現場專案計畫，獲得中央支持及補助，將執行外牆全面清洗、屋頂漏水檢修等改善作業，以落實文化資產保存，彰顯古蹟原有風貌。
文化局表示，此次維護計畫，係針對外牆汙損、拱頂裂縫、綠釉瓶欄杆破損、屋頂漏水及排水等問題進行改善。該局為求慎重，還邀集文化資產管理處及古蹟審議委員會同現勘，並請廠商對牆體進行局部試洗，以利確認清除髒汙、青苔或黴菌後，也能保留面層白灰的改善效果。
文化局指出，將於3月中旬開始搭設鷹架及施工圍籬，並特意留設對外開放的通行動線，以免影響園區的營運需求，期盼讓遊客到此一遊時，也能觀賞專業匠師進行古蹟修繕的過程。
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