台南市政府文化局邀集文化資產管理處及古蹟審議委員會同現勘市定古蹟原英商德記洋行，並請廠商對牆體進行局部試洗。（文化局提供／洪榮志台南傳真）

台南市定古蹟原英商德記洋行純白色的階梯、迴廊，讓許多遊客留下深刻印象，但因將近30年未曾清洗，難免留下歲月汙損的痕跡。市府文化局為迎接明年的「台南400」，經爭取中央經費補助後，近期將展開外牆整理及清洗作業，希望重現德記洋行充滿歐風的浪漫空間。

文化局表示，位於安平樹屋旁的原英商德記洋行，係清末安平港開放通商後，1867年興建的營業廳舍；當年與英商怡記及和記、美商唻記、德商東興等合稱「安平五洋行」。德記洋行的整體建築，為具正面主樓梯、三面拱廊、木桁架及舖瓦的2層建築，由於造型特殊優美，成為安平地區的重要地標。

鑑於德記洋行歷史悠久，市府曾於1994年在內政部及台灣省政府的補助下，進行一次大規模的整修；但經歷半甲子歲月，難免又有歲月影響的痕跡，適逢台南400年，文化局以「台南400年-文化資產場域再現計畫」向文化部申請再造歷史現場專案計畫，獲得中央支持及補助，將執行外牆全面清洗、屋頂漏水檢修等改善作業，以落實文化資產保存，彰顯古蹟原有風貌。

文化局表示，此次維護計畫，係針對外牆汙損、拱頂裂縫、綠釉瓶欄杆破損、屋頂漏水及排水等問題進行改善。該局為求慎重，還邀集文化資產管理處及古蹟審議委員會同現勘，並請廠商對牆體進行局部試洗，以利確認清除髒汙、青苔或黴菌後，也能保留面層白灰的改善效果。

文化局指出，將於3月中旬開始搭設鷹架及施工圍籬，並特意留設對外開放的通行動線，以免影響園區的營運需求，期盼讓遊客到此一遊時，也能觀賞專業匠師進行古蹟修繕的過程。