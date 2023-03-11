大陸第十四屆全國人民代表大會第一次會議今天（11日）舉行第四次全體會議，早上在北京人民大會堂舉行。上海原市長、湖北省委原書記應勇，獲選最高人民檢察院檢察長，晉升大陸國家領導人。

據香港《星島日報》報導，65歲的應勇，浙江仙居人，長期在當地政法系統工作。習近平主政浙江期間，應勇歷任省公安廳副廳長、省監察廳長、省高級人民法院院長等職。2007年底開始，應勇歷任上海市高級人民法院院長、市委組織部長、市委副書記、常務副市長，2017年1月擔升任上海市長。

2020年年初，湖北省會武漢率先爆發新冠疫情，應勇接替蔣超勇擔任湖北省委書記「救火」，並且成功在3個月左右控制疫情。

2022年3月，他因「年齡原因」卸任湖北省委書記，轉任大陸全國人大憲法和法律委員會副主任委員，外界本以為他「退居二線」，但半年後，他獲任命為最高人民檢察院黨組副書記、副檢察長，意味著還有「大用」。