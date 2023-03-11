新科議員李文傑11日在大甲體育場發放樹苗，民眾大排長龍索取。（李文傑服務處提供）

市議員施志昌舉行4場捐發票贈樹苗活動。（陳淑娥攝）

市議員王立任11日在服務處發放樹苗。（王立任服務處提供）

3月12日是植樹節，台中市各地紛紛舉辦贈苗活動，新科市議員李文傑11日在大甲體育場發放樹苗，不到半小時，近6000株樹苗被索取完畢；市議員施志昌則連續兩周於甲安埔舉行4場「捐發票、贈樹苗」活動，預計共計6000株。另外，王立任服務處上午也出現領樹苗人潮，1000株於20分鐘內發放一空。

市議員李文傑首次舉辦植樹節「社區綠美化 作伙種樹仔」大型贈苗活動，今上午於大甲體育場登場，吸引千名鄉親參與，有民眾一大早攜家帶眷前往排隊。

李文傑表示，林務局及台中市農業局提供15種樹苗共近6000株，其中較熱門茶花、肖楠、桂花、杜鵑、山櫻花最早發送完畢，全部樹苗在半小時內被索取一空，相當踴躍，感謝大甲救國團、婦女會、體育會志工鼎力相助。

市議員施志昌連續兩周於大甲、大安、外埔與日南地區，和華山基金會合作舉辦「捐發票、贈樹苗」活動，首場上午於大甲文昌祠後方公園開跑，下午於日南慈德宮發送，18日則在外埔兒三公園與大安頂庄公園發送樹苗，4場預計共發放6000株樹苗，包含杜鵑、桂花、白千層、黃瑾、女貞、福木、台灣海桐等。

施志昌表示，植樹節前夕與華山基金會、大甲孔門里里長吳柏坤、台中市農業局及林務局東勢林區管理處舉辦「捐發票、贈樹苗」活動，近來因發票載具使用度高，讓社福團體募捐發票困難，希望透過活動募集發票，讓華山基金會能有更多資源照顧長者。

市議員王立任每年植樹節都會舉辦發放樹苗活動，今天早上，服務處前湧現排隊人潮，1000株樹苗在20分鐘發放一空。王立任說，多種樹不僅能綠化環境，還能兼具美觀及清淨空氣的功能，歡迎大家以實際行動愛護地球。