林初埤木棉花道全長866.5公尺，全區含周邊種植約1.7公里、共715棵木棉樹。（張毓翎攝）

林初埤木棉花道全長866.5公尺，全區含周邊種植約1.7公里、共715棵木棉樹。（張毓翎攝）

台南市長黃偉哲（右六）一早到場揭開花季序幕。（張毓翎攝）

被列入全球十大最美花道的「白河林初埤木棉花季」11日開幕，沿途數百棵的木棉已花開5成；適逢假日，各地遊客紛紛前來賞花，台南市長黃偉哲到場揭開花季序幕，黃偉哲表示，感謝前人種樹、使後人乘涼，有賴歷任鎮長、區長以及鄉親的照顧，木棉花季一年比一年更盛大。

白河林初埤木棉花道全長866.5公尺，全區含周邊種植約1.7公里、共715棵木棉樹，近日木棉花陸續盛開，趁著花季期間，白河區公所舉辦木棉花季活動。白河區長董麗華表示，此次活動結合當地社區、青農及商家，在農夫市集跨域行銷特色景點及產業美食，另外還有精采的音樂展演，絕對值得民眾前來探訪。

黃偉哲今天一早偕立委賴惠員、市議員蔡育輝、王宣貿及市府民政局長姜淋煌出席開幕，共邀民眾蒞臨白河來賞花。黃偉哲說，木棉花季已經打造出旅遊好口碑，來賞花的民眾，也不妨到鄰近的後壁參觀蘭展、白河關子嶺泡溫泉、東山品嘗咖啡。

白河區公所說，白河林初埤木棉花季從11日起至26日，除了社區農夫市集外，花季期間公所同時也安排了一系列活動，包括攝影比賽、定點導覽、贈苗活動、消費滿額集點送好禮及美景打卡贈好禮等，提供給民眾一個春遊好去處。