活動策展秉持聯合國SDGs精神，以永續發展的概念策展，活動結束後，將主燈「舞躍銀波」等作品留置現地，成為永久性展出作品。（張茂雄攝）

澎湖縣政府舉辦的「2022澎湖國際燈光藝術節」作品傳來捷報，榮獲謬思創意大獎（MUSE Creative Awards）體驗及沉浸式展場（Experiential ＆ Immersive）設計金獎、藝術展場活動（Art Event）設計金獎，讓澎湖再度於國際舞台發光發熱。

澎湖縣政府旅遊處表示，「澎湖國際燈光藝術節」運用第三漁港國際廣場打造夜間觀光亮點，策展人彭力真老師認真投入，結合澎湖海洋城市文化精神，設計許多澎湖主題燈組，將國際廣場妝點得煥然一新，這次榮獲國際大獎，縣府除了希望將這份榮耀分享給在地鄉親，更感謝澎湖縣議會的支持鼓勵，讓澎湖觀光活動有充分的發展空間和前進動力。

「2022澎湖國際燈光藝術節」活動期間長達五個月的展期，成功翻轉國際廣場形象，美麗的燈區設計也讓許多鄉親和遊客讚譽連連，縣府也在活動期間招募許多在地街頭藝人在場區內進行演出，打造一個充滿燈光、美學、藝術、音樂的活動。

活動策展秉持聯合國SDGs精神，以永續發展的概念策展，活動結束後，縣府與策展人評估，將主燈「舞躍銀波」和光耀漁翁島、珊瑚之心、遨遊飛翔等適合場區條件和在地氣候的燈組留置現地，成為永久性展出作品。

謬思創意大獎隸屬於國際獎項協會（IAA）的重點設計賽事，以發掘全球設計創意為宗旨，澎湖國際燈光藝術節從全球超過37個國家超過4000項以上獎項脫穎而出，今年澎湖國際燈光藝術節預計九月再度登場，並於湖西規劃延伸展區，藉由燈光點亮澎湖，打造澎湖成為一座發光的島嶼。