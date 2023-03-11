鹽是料理中不可缺少的調味料之一，胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，吃太多鹽容易引發中風、心臟病和高血壓，但日常飲食中處處都含有鹽，很容易鈉超標卻不自知，他表示如果身體出現腹脹、血壓升高、水腫、口渴、體重快速增減、常跑廁所等現象，很可能就是體內鈉含量過高了。

黃軒在臉書粉專發文指出，鹽有助於放鬆、收縮肌肉，為神經系統傳導提供幫助，也能平衡體內的礦物質和水。不過人體一天只需要少量的鈉，約1500毫克，就可以維持上述功能；而醫師建議的每人每日鈉攝取量為2400毫克。

黃軒表示，大部分人經常鈉攝取量超標卻不自覺，因為除了微波飯類、食品或泡麵，還有洋芋片、肉乾、魷魚絲等零食含有大量的鹽以外，不一定要吃得很鹹才算是鈉含量過多，有些三明治、餅乾和罐頭等也可能嚐起來不鹹，鈉含量卻依舊超標，此外所有未加工的食物，包含蔬菜、水果、堅果、肉類、全榖物和乳製品，其實也都含有低鈉鹽。

黃軒指出，許多醫療研究都警告，過量的鹽會導致中風、心臟病和高血壓，因此他建議大家平時可以透過身體的6大變化，來觀察自己是否攝入了過量的鹽份。

▎腹脹

攝入過多的鹽，胃部會感到腫脹或緊縮，因為過量的鈉會幫身體保留水分，因此多餘的液體就會聚積在身體臟器內。

▎血壓升高

身體如果吸收太多鈉含量，腎臟就需要重新吸收更多水分，導致液體大量滯留在血管內，使血管內的容量增加，血壓自然也會上升。

▎水腫

體內鈉含量過多會導致液體滯留，且不只在血管內，身體組織的間質也會有過多水分滯留，讓身體出現水腫現象，尤其在臉、手、腳和腳踝處最容易出現。

▎口渴

體內鈉含量過多，身體會從細胞抽取更多的水分，導致出現口渴反應。

▎體重迅速增加或減輕

當鈉含量過多，體內保留的水分也會增多，可能造成體重迅速增加，但如果一減少鹽份攝取，體重又會快速下降。

▎常跑廁所

吃太多鹽會讓人容易口渴，喝下大量的水，自然跑廁所的次數也會跟著增加。