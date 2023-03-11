德國國腳 尤利安·布蘭特 本賽季為多特蒙德 攻進了 8球 （圖片來源︰達志影像）

本賽季德甲爭標形勢開始明朗化，前兩名拜仁慕尼黑(第一、球差+44)、多特蒙德 (第二、球差+19)同得49分，跟第三位柏林聯的差距拉開至4分，第四位的RB萊比錫已落後7分之多。

多特蒙德剛在周中歐冠16強第2回合客場0:2敗給英超切爾西，終止了在2023年各項賽事12場全勝走勢，兩回合計更以1:2被淘汰出局。不過只算德甲的話，多特蒙德連勝8場，本場在「魯爾區德比」遇上沙爾克04，自然希望力爭聯賽9連勝，繼續給壓力予班霸拜仁慕尼黑。

【足球-德甲】[多特蒙德@ 沙爾克04][03/12 (日) 01:30] [編號 843]

本賽季多特蒙德藉各球員分擔進球責任，隊中目前進球最多的是德國國腳 尤利安·布蘭特 Julian Brandt，但也只進了8球。雖然多特蒙德聯賽8連勝，讓分(-1)走勢卻是4勝4平，大勝對手的把握比較低。反而進球大小[總分2.5]走勢是5大3小，故此選大小[總分]是比讓分有把握。

沙爾克04本賽季長期在降級區內，還曾有聯賽7連敗的紀錄。不過球隊改由前波鴻總教練 托馬斯 Thomas Reis 接手後，歇冬後終有起色。事實上沙爾克04近6場聯賽不敗，成績是2勝4平，最近的2場聯賽更是全勝。

不過考慮到兩隊實力有明顯差距，最近4次對壘多特蒙德全勝，本場首選不讓分/多特蒙德勝，也可考慮大小[總分]大2.5和大小[主隊]小1.5甚至0.5。

推薦︰ <足球>843 多特蒙德@沙爾克04 不讓分/多特蒙德勝、大小[總分]大2.5、大小[主隊]小1.5、0.5。

弗萊堡 射手 文森佐·格里弗 本賽季已攻進 12球（圖片來源︰達志影像）

弗萊堡聯賽4場不敗，相反對手霍芬海姆情況猶如江河日下，連場敗陣。今場首選不讓分/弗萊堡勝，也可考慮大小[總分]小2.5，又或大小[客隊]小1.5甚至0.5。

【足球-德甲】[霍芬海姆 @ 弗萊堡][03/12 (日)22:30] [編號 844]

弗萊堡聯賽23戰得42分，跟第四位的RB萊比錫同分，只因球差不及對方(+17對+3)，排在第五位，仍有機會爭奪歐冠賽事資格。2023年弗萊堡成績不錯，最近4場聯賽2勝2平，50%勝出率，進球[大小2.5]是1大3小，當中只丟了2球。進攻進球的責任，基本上是放在中場 文森佐·格里弗Vincenzo Grifo (12球)和前鋒 邁克爾·格雷戈里奇 Michael Gregoritsch(8球)身上，2人合共進了20球，已經佔了球隊總入球(35球)的57.1%。

霍芬海姆本賽季成績大倒退，聯賽23戰得19分排名第十六，跌進降級區內。球隊在2023年在聯賽和德國盃都未曾勝出過，成績是9戰1平8敗，包括各項賽事7連敗。事實上霍芬海姆上一次在聯賽勝出已經是去年10月中，而且是擊敗沙浩克04，之後聯賽連續13場不勝，成績是2平11敗。

霍芬海姆最近3場聯賽都是僅以0:1敗給對手，雖然連續3場都沒有進球，但同時丟球的數字也在減少。本場首選不讓分/弗萊堡勝，也可選大小[總分]小2.5，又或大小[客隊]小1.5甚至0.5。

推薦︰ <足球>844 霍芬海姆 @ 弗萊堡 大小[總分]小2.5、大小[客隊]小1.5、0.5、不讓分/弗萊堡勝。