桃園高中高職博覽會今天登場。（桃園市教育局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園高中高職博覽會今天登場。（桃園市教育局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園教育界的年度盛事「112年度高中高職博覽會」今、明2天登場，市長張善政換上機師服裝主持開幕，象徵擔任領航員的角色，他說，桃園每年約有2萬1千名國中畢業生要升學，期許孩子們能藉由此次博覽會有所收穫，對自己未來的學習方向有更好的想法。

張善政表示，提供優質的教育環境給下一代，政府、學校及家長皆責無旁貸，為此將全力協助各校發展多元化的專業領域與特色，相信無論同學未來朝向哪項領域發展，都能在桃園找到適合的學習場所，進而持續成長。另也勉勵即將赴高中職就讀的學子勇敢跨出下一步，不要被世俗眼光束縛，應朝符合自身興趣、能力及專長的領域勇往直前。

張善政也前往參觀體驗展區，參與實作瞭解各校辦學成果，這次展場中央設置特色情境實作區，包括餐旅群由新興高中提供樂高機器人操作、AI體驗及造型餅乾製作等課程；家政群由育達高中以「育見美麗新世界」為主題，藉由專業電棒捲髮，提供整體造型中髮型實作課程，這都是非常新穎或結合科技的領域。

教育局長劉仲成局長說，這次博覽會分為化工、外語、食品、家政、動力機械、商業經營與管理、設計、農業、機械、電機與電子、餐旅及藝術等12個職群共41校設攤，現場介紹各群科課程及特色、就讀該群科的學生特性、相關大學科系及畢業後就業等，並播放群科介紹影片，更安排各校進行動態展演與新課綱特色課程規畫相關介紹，讓與會家長與學生透過各校介紹，進一步了解未來學習方向。

教育局補充，特色課程參與教室這次邀請到109年金桃獎武陵高中、111年教學卓越獎（金、銀質）得獎學校大溪高中及壽山高中，示範3場次教學供同學實際體驗及感受，首場由武陵高中以「桃園-埤塘之鄉」為題，介紹桃園埤塘分佈，並了解埤塘除具灌溉、防洪等水利功能，也間接帶動周邊聚落、產業發展，還有獨特生態價值。