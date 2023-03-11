陳姓女子2日從交友軟體認識男網友「菲哥」，受甜言蜜語誘惑，認識8天即互以「老公、老婆」相稱，並甘心奉上所有的銀行帳戶，協助「老公」匯款轉帳，10日因款項高達169萬，她到銀行臨櫃提領遭警方查獲，吃上詐欺官司，才恍然遭愛情詐騙。

42歲陳女無業在家，透過交友軟體認識「菲哥」男子，兩人素未謀面，僅在網路互聊8天即以「公婆」互稱，該男子以「開設火鍋店」為由，請各方朋友集資匯款，要求陳女提供帳戶。

陳女深信不疑，將所有的4個帳戶全提供給男子匯款，期間並以網路銀行的手機操作，協助多筆小額轉帳，直到10日要幫「老公」提領1筆169萬現金，因金額龐大需臨櫃提領，她到銀行準備取款轉匯，才被銀行行員發現報警。

陳女渾然不知自有帳戶內被匯入的現金，是詐騙集團騙得被害人的匯款，直到警方阻止她提領169萬現金，告知她已涉犯刑法詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌，要將她依詐欺案車手身分送辦，她才恍然大悟落入詐騙陷阱中。

警方表示，陳女是無辜陷入愛情詐騙而誤當提領車手，將循線追查陳女匯出的帳戶所有人，雖然也可能是另一位受害人提供，只要持續溯源，就能瓦解真正的幕後詐騙集團成員。