腳踝扭傷缺席6場的湖人主控羅素，11日傷癒歸隊且先發上場，隨即貢獻全隊最高28分，外加9助攻、5籃板，其中更在末節獨拿16分，幫助湖人重新穩住陣腳，最後以122比112逆轉擊敗暴龍，取得3連勝，目前湖人33勝34敗，仍居西區第9，卻跟西區第5快艇僅有1.5場勝差。

原本靠著羅素、范德比特、里夫斯等人火力，湖人打完上半場，取得70比62領先優勢，但從第3節開始，湖人進攻完全陷入當機，又失誤連連，讓暴龍靠著阿奴諾比與史考提巴恩斯攜手打出誇張的19比2下半場開局攻勢，湖人完全來不及應變。

湖人總教練漢姆只好換上薛洛德、里夫斯與八村壘等替補救火，雖一度讓暴龍擴大領先11分，湖人仍在前3節打完，追成85比90，接著湖人末節開始打出8比2小高潮超前，甚至靠著羅素接連兩記三分外線，重新取得110比100的兩位數領先。

羅素的火力接下來仍未停歇，又是連續投進兩顆三分球，幫助湖人打到最後2分47秒，取得12分領先，暴龍雖連拿4分試圖追上，湖人先靠薛洛德投進中距離，安東尼戴維斯也在最後46秒完成22呎跳投，儘管暴龍喊出暫停，場上勝負卻已提前底定。