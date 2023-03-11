曾獲2屆金曲獎最佳作曲人HUSH日前上公視《姐妹們的音樂萬萬歲》，他以一曲〈尋人啟示〉竟逼哭了主持人曾寶儀與Lulu（黃路梓茵），因為Lulu想到與父母的相處總有結束的一天，忍不住飆淚。

HUSH演唱當年寫給徐佳瑩的〈尋人啟示〉前，分享最初的創作源起，表示見到一對父母帶著幼子到餐廳用餐，點餐後父親還不斷重覆地詢問幼子先前發生的事，他自己腦補，這位父親可能得了阿茲海默症，才寫下這首曲子。

Lulu邊聽著〈尋人啟示〉邊作畫，分享自己畫作時，忍不住飆淚說：「我的成長過程很開心、很快樂，很繽紛、很炫爛。寫的數字代表陪伴他們時間、我的年齡，從一歲跟他們一起生活，一路過來，走到中年時剛好到漩渦，是最累、最累的時候；等寫到我70幾、80幾歲的時候，突然很想哭，因為這一系列數字寫完，他們的人生就要結束了。等我到寫到90、100，HUSH剛好快要唱完，陪伴父母短短的一生就結束了，真的很難過。」 該集於明（12日）晚9點於公視13台播出。