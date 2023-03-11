說話是一門藝術，有些人天生講話太過直接，常常因一句不經意的話就傷到別人，《旺好運》運勢專欄分享講話最毒舌的前3名星座，依序是雙子座、天蠍座、處女座，其中第1名的雙子座口條好，但也因為這樣，時常與人言語交鋒，讓人感覺不尊重。

▍第三名：處女座

處女座講話非常狠，尤其對越在乎的人就會講得旳越難聽，不過他們通常只會針對事情，不會刻意去針對人，但他們有個缺點，為了要說贏別人，可能會用人身攻擊或情緒勒索的方式讓對方啞口無言。

▍第二名：天蠍座

天蠍座在大多時間其實都很安靜，也比較置身事外，但若自己的權益受損或被針對，他們生氣時的毒舌攻勢，會令人舉手投降，甚至會讓人造成心理上的創傷。

▍第一名：雙子座

雙子座思考與口條能力都有很高的水準，他們可憑著一張嘴創造出人生的一條道路，總能把一件事說得頭頭是道，但也因為這樣，常常與人較量，會讓人覺得他們講話很不尊重別人。