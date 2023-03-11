農委會主委陳吉仲今到高雄關心抗旱灌溉整備情形，除水情拉警報，民眾最關心的缺蛋問題，何時能解決。陳吉仲表示，目前以用專案進口補足短期雞蛋不足，不過相關數據呈現國內產量逐漸回穩，還是希望能透過國內滿足雞蛋供應；另外，被立委王鴻薇點名若解決不了就應該下台，陳則回：「在位每一天我全力以赴，如果做不好我當然會負責」

農委會主委陳吉仲11日到高雄關心抗旱灌溉整備情形，媒體問及何時能解決蛋荒？陳吉仲說，國內產能已經到谷底，目前逐漸回穩，南部天氣很適合生產雞蛋，禽流感也已經獲得控制，生產會開始回穩，過程中離需求還是有不足，感謝行政院各部會協助，將以專案方式進口。

他提到，除既有的日本、美國、澳洲以外，另外包含土耳其、泰國、菲律賓及巴西等國家，現在確認除澳洲每周會有固定雞蛋進口，土耳其也確定開始會進口到台灣，近期待泰國、菲律賓相關檢疫和衛生證明程序走完，下周預計200萬顆以上進來，用專案進口補足短期不足，還是感謝蛋農現在增養，大幅度進行，相關數據呈現國內產量逐漸回穩，還是希望能透過國內滿足雞蛋供應。

至於被問到遭國民黨立委王鴻薇點名解決不了就應該下台，他說，政務官只要沒做好，就要為自己工作表現負責，他提到，自己出身農家，農委會同仁也會盡全力照顧農民，像是農民健康保險、農民職業災害保險等，產地價格讓農民利潤增加，面對環境挑戰就是要把每件事做好，這些績效都是農委會同仁努力，但像雞蛋調度短期無法滿足消費者，所有責任還是我來負責，把雞蛋不足趕緊補足，還有禽舍改建解決問題，陳吉仲說：「個人進退我也強調，在位每一天我全力以赴，如果做不好我當然會負責」

而一旁民進黨立委許智傑則也跳出來為陳吉仲說話，他表示，因應禽流感和氣候溫度因素，農委會已經近相當大努力，不足盡量補足，做很多努力我們應該予以肯定。