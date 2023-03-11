台灣雞蛋近期因受到禽流感、低溫的影響，產量銳減，價格也持續攀升，儘管農委會主委陳吉仲曾回應，雞蛋產量會每日回升，且也會向外國進口蛋，但還是有許多民眾對於缺蛋現狀感到不滿。國民黨前台北市議員羅智強今（11）日在臉書貼出前總統馬英九看板遭蛋洗的照片。該文章一曝光，短短4小時內就有超過11000名網友按讚。

對於全台大缺蛋，羅智強表示，有民眾對他說，好懷念從前，蛋多到可以讓民進黨拿來丟馬英九，也可以拿來丟警察。他也回憶起自己以前說過的一段話，「還馬英九公道者，必蔡英文」，而今萊豬、核電、治安、兩岸、民主…，大家覺得呢？

許多網友看到這張照片都相當有感觸，留言「小時候沒錢買蛋，現在老了有錢買不到蛋，老天鵝啊！」、「我懷疑！民進黨的鳥官，有可能是因為怕被丟雞蛋，所以故意讓台灣缺蛋！」、「現在的政府，說他們無能，還會有一堆側翼跳出來跟你打泥巴仗」、「現在想丟也沒蛋可丟」、「他們執政後，民生必需品接連短少，衛生紙、蛋、不知道下一個會是什麼？」。

另外也有民眾相當懷念馬英九執政的景象，「謝謝馬總統」、「心疼馬總統，感歎今日的政府」、「懷念馬英九先生當總統的時光」、「回顧這些，笑著笑著就哭了」、「馬總統，警察先生，大家辛苦了！」、「馬英九時代才是台灣民主最高峰的時刻，真正的以民為主！」