▲謝國樑（中）與民政處長張淵翔（右三）、市議員陳明建（右四）、以及教育處長劉美蘭（左四）共同為基隆市棒球代表隊打氣。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲謝國樑體驗投球，表示會繼續推廣棒球運動，希望成立明星少棒隊。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市長謝國樑11日上午前往基隆市立棒球場，關心基隆市棒球代表隊的集訓情形，除了致贈加菜金，給總教練林克謙領軍的棒球隊成員們打氣外，也期許大家在接下來的原住民運動會等賽事中為市爭光，市府也會努力協助推廣，讓棒球在基隆市向下扎根。

謝國樑說，他與林克謙總教練本來就是很要好的朋友，感謝林教練長期為基隆的棒球園地耕耘，今天特別來慰問基隆市棒球代表隊，很榮幸地收到棒球隊的球衣。

謝國樑表示，他經常與棒球界的朋友討論，希望在基隆除了成人棒球之外，也能夠培養明星少棒隊，接下來他會與教育處處長劉美蘭，以及陳明建議員好好籌備組隊，期盼早日促成這個目標。

對此基隆市棒球委員會主委劉韋巡表示，對於市長成立明星少棒隊的目標樂觀其成，同時建議先從各校推廣棒球風氣做起，例如體育班成立棒球專門的項目，再由教育處協助籌備補助，讓各校至少有一位專職的棒球教練，如此一來才能形成基隆各校棒球盛行風氣，成立明星少棒隊也就指日可待。

基隆市棒球代表隊的球員都是由原住民組成，為了3月底將在台北舉行的原住民運動會，以及預計在5月份登場的全民運動會，從11日開始，展開密集訓練，為此謝國樑與民政處長張淵翔、教育處長劉美蘭特別一同前往棒球場為大家加油打氣。

值得一提的是，中華隊10日在棒球經典賽A組賽事中打敗義大利，開轟的林子偉、張育成以及吉力吉撈．鞏冠剛好都有原住民血統，因此全由原住民組成的基隆市棒球代表隊，也讓大家寄予厚望。

謝國樑強調，棒球是我們的國球，希望基隆的孩子能夠多多接觸棒球，不論是不是原住民的朋友，都能在棒球場上馳騁，闖出一片天。