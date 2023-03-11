楠梓網美飲料店My mine我的私房飲、BG韓式炸雞德賢店聯手推出限量的專屬商品，搶搭演唱會觀光財。（柯宗緯攝）

楠梓網美飲料店My mine我的私房飲、BG韓式炸雞德賢店聯手推出限量的專屬商品，搶搭演唱會觀光財。（柯宗緯攝）

和逸飯店·高雄中山館應援人氣女團BLACKPINK推限定餐點「粉墨狂饗茶點組」。（柯宗緯翻攝）

和逸飯店·高雄中山館應援人氣女團BLACKPINK推限定餐點「粉墨狂饗茶點組」。（柯宗緯翻攝）

粉黑風暴來襲！南韓人氣女團BLACKPINK世界巡迴演唱會，3月18、19日在高雄世運主場館開唱，兩場次秒殺一空，下周一將釋出「加開座位」搶票。高雄餐飲業者出招搶賺演唱會觀光財，楠梓1家網美飲料店攜手韓式炸雞店推組合套餐，穿搭粉紅色與黑色，就可享優惠價。高雄和逸飯店也推出Dress Code活動，穿粉色、黑色系服飾或配件，享餐食88折。

BLACKPINK下周加開「最終座位」 高雄餐飲出招搶發演唱會財

BLACKPINK高雄演唱會票價最貴衝上8800元，仍一票難求，甚至有黃牛漫天喊價，爆出1張40萬元天價。主辦單位Live Nation Taiwan 理想國昨宣布好消息，將「加開座位」，並在下周一（13日）中午12時準時開賣，讓不少BLINK心中再燃起希望。

高雄兩天演唱會將會有近10萬歌迷湧入，商機無限。楠梓網美飲料店My mine我的私房飲、BG韓式炸雞德賢店聯手推出限量的專屬商品，包括粉紅、咖啡兩色的專屬氣泡飲，以及粉紅優格醬，並組合成專屬套餐組合，向偶像致敬，也盼搶搭這一波演唱會熱潮。

業者推出專屬粉紅色「草莓可爾必思氣泡飲」，搭配店內熱銷，咖啡混合檸檬散發迷人氣味的西西里咖啡特調，並特別設計粉紅色及黑色專屬瓶，成為限量專屬的雙色組合。BG韓式炸雞楠梓德賢店也開發出專屬的粉紅優格醬，搭配人氣最高的BG雞塊，來向偶像致敬。

業者指出，3月11日至19日，民眾只憑BLACKPINK演唱會票根或是穿著粉紅色與黑色穿搭，就可以用120元的買一送一優惠價，購買原價240元專屬限定粉紅氣泡＋檸檬咖啡氣泡優惠雙搭組合。另可用275元購買原價420元BLACKPINK限量版套餐。套餐內容「BG韓式炸雞」雞塊20塊裝＋粉紅優格醬，以及1組2瓶限量飲品。

此外，和逸飯店·高雄中山館應援人氣女團BLACKPINK推限定餐點「粉墨狂饗茶點組」，以粉色及黑色的特製茶點呼應BLACKPINK代表色，並加碼舉辦Dress Code活動，穿著粉色及黑色系服飾或配件，即享餐食88折。

業者表示，茶點以低熱量甜點「水信玄餅」，搭配可爾必思調配而成的「初戀粉色乳酸飲」以及苦中帶點酸鹹口感的「墨韻玫瑰特調咖啡飲」，下午茶時段限量供應，每組275元。優惠活動即日起至3月31日，身穿代表色「粉墨」服裝，用餐即享午、晚餐88折優惠。

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