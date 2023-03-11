薩拉赫、努涅斯、賈克珀在雙紅會分別各自梅開二度（圖片來源︰達志影像）

利物浦下半季成積反彈，最近5場聯賽不敗，本場遇上降班區球隊伯恩茅斯，自然希望乘勝追擊，首選不讓分/利物浦勝。進取一點，也可考慮讓分/利物浦勝，又或大小[總分]大2.5甚至3.5。

【足球-英超】[利物浦@ 伯恩茅斯][03/11 (六)20:30] [編號 662]

利物浦在上周的「雙紅會」當中出乎意料的以 7:0 大勝死敵曼聯，聯賽25戰得42分升上第五位，僅落後第四位的托特姆納熱刺3分，更少比賽1場。要藉打進聯賽前四以取得下賽季歐冠資格的話，紅軍剩下的每一場聯賽都不容再失，幸好本場是對伯恩茅斯，自然以3分為目標。

紅軍前線新三劍俠 薩拉赫 Mohamed Salah、達爾文·努涅斯 Darwin Núñez 和冬季轉會窗才加盟的荷蘭球星 科迪·賈克珀 Cody Gakpo 找到了進攻默契，3人在7:0大勝曼聯的比賽各自都梅開二度，而在這聯賽4勝1平不敗走勢期間，薩拉赫進了4球、努涅斯進了3球，而賈克珀也進了4球，佔了球隊進了13球當中的11球，而且全部都是零封對手。

伯恩茅斯2023年起各項賽事9場成績是1勝2平6敗， 25戰得21分排名二十榜末位置。英超本賽季降級的情勢緊湊，由第二十位的伯恩茅斯到第十五位的萊切斯特城，也只有3分即1場球賽勝負的距離，每1積分每1個進球或丟球都會直接影響到排名。

無奈本場遇上的回勇的利物浦，實難以對伯恩茅斯樂觀。本場首選不讓分/利物浦勝，也可考慮/讓分利物浦勝、大小[總分]大2.5、3.5。

推薦︰ <足球>662 利物浦@伯恩茅斯 不讓分/利物浦勝、大小[總分]大2.5、3.5、大小[主隊]小0.5、1.5。

薩卡 和 馬丁內利 目前一共為兵工廠攻進了 21球（圖片來源︰達志影像）

英超爭標形勢開始明朗化，兵工廠26戰得63分排名榜首，曼城落後5分排第二，曼聯所謂「四冠王」美夢則幻滅。兵工廠本周對異軍突起的富勒姆，應可順利全取3分，本場首選不讓分/兵工廠勝，也可考慮大小[總分]大2.5，又或讓分/和。

【足球-英超】[兵工廠[email protected] 富勒姆][03/12 (日)22:00] [編號 673]

兵工廠經歷了連足總盃在內4場不勝後，最近4場聯賽全勝令全隊士氣大振。前鋒 布卡約·薩卡 Bukayo Saka 繼續有好表現，這4場聯賽交出了2進球、1助攻，目前更以10個進球，成為球隊聯賽進球王第二位，僅次於進了11球 的巴西國腳 馬丁內利 Gabriel Martinelli。

除了 薩卡 和 馬丁內利 表現出色外，另一考慮是兵工廠對富勒姆的往績相當不錯，最近9次在英超對壘，兵工廠是壓倒性7勝2平，勝出率達77.7%。

富勒姆在本賽季3支升班球隊當中表現最好，目前26戰得39分排名第七，落後第五位的利物浦只有3分但多比賽1場，仍有機會爭取歐洲賽事參賽資格。富勒姆遇強越弱，遇弱越強，2023年聯賽的3場敗仗當中，除了剛剛敗給布倫特福德之外，另兩場就是敗給前列球隊熱刺(第四)和紐卡索聯(第五)。本場遇上第一位的兵工廠難以樂觀。

本場首選不讓分/兵工廠勝，也可考慮大小[總分]大2.5，又或讓分/和，特別是讓分/和，富勒姆2023年3敗，全是僅負1球。

推薦︰ <足球>673 兵工廠FC @ 富勒姆 不讓分/兵工廠勝、大小[總分]大2.5、讓分/和。