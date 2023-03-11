新冠肺炎疫情持續趨緩，今共新增8444例本土個案，較上周六的1萬1164例，少了2720例，下降24.4％，已連3天跌破萬例。另增174例境外移入個案及48例死亡個案。截至目前，國內共累計1016萬1496例確診、1萬8473例死亡。中央流行疫情指揮中心預估，未來一周的確診數仍會低於萬例，短期回升的機率不高。

中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，新冠疫情持續下降中，預估未來一周的單日確診數仍然會低於萬例，甚至可能低於9000例。目前並未檢出新興變異株，看起來疫情短期回升的機率不高。

3月20日起，輕症個案將不再需要通報，確診者也改為0＋N。昨日指揮中心也宣布，屆時將調整「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，臨床條件包括發燒38度或以上、有呼吸道症狀後14日內出現肺炎或其他併發症，因而住院或死亡者。

因應新制即將上路，近期指揮中心接獲醫界詢問檢驗費用的給付問題。對此，羅一鈞表示，3月20日以後，醫院針對有症狀的民眾進行醫用抗原快篩檢測，或PCR裁減，申報規定仍一樣，不會取消公費檢驗，而長照機構的公費快篩發放也會持續到3月底。待新冠肺炎從第5類法定傳染病調整至第4類後，才會檢討公費檢驗是否要回歸健保。