預防接種受害救濟審議小組（VICP）最新審議結果出爐，此次共討論122案，其中19案獲賠，有15人接種AZ疫苗、2人接種莫德納疫苗、2人接種BNT疫苗。獲賠最多為桃園及台中的40多歲女子，接種AZ後出現血栓併血小板低下症候群，分別得到60萬元、50萬元救濟金。

根據VICP第19次會議紀錄，此次共有19人獲得救濟金。中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，核予救濟19案的年齡區間介於10多歲到60多歲。19人中，有15人接種AZ疫苗、2人接種莫德納疫苗、2人接種BNT疫苗，對於AZ疫苗佔比最多的原因，他表示，AZ疫苗屬我國最早開始接種的疫苗，此次審議的案件剛好多數屬此階段案件。

在這次審議中，獲賠金額最高為2名接種AZ的個案，均為40多歲女子，分別獲60萬元、50萬元。其中一名桃園的陳姓女子，接種AZ疫苗後8天日因發燒、頭痛等情形 就醫，檢出合血栓併血小板低 下症候群，審議小組研判與接種疫苗有關，依「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」，核予救濟金60萬元。

而獲賠金額第2高的是台中的賴姓女子，接種AZ疫苗後15天發生喘、牙齦出血等情形而就醫，檢出血栓併血小板低下症候群，研判與疫苗相關，審議小組依同法核予救濟金50萬元。其餘17名個案均為10萬以下，獲賠金額介於5000元～8萬元之間。