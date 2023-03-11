太搖擺！604萬剛匯入就霸氣「一次領光」 車手當場被逮 (戴志揚翻攝)

一名28歲張姓男子日前到銀行臨櫃，告知行員要把存簿內604萬元現金全領光，行員犧牲警覺比對資料，發現帳簿、證件都和本人相符，但一查資料，發現這筆款項剛剛從3個帳戶匯進來，張男卻立刻想要領走，且無法清楚交代賄款來源，於是立刻報警，員警到場後將張男帶回訊問，果然查出張男就是詐團車手。

根據調查，霧峰分局成功派出所巡佐陳恒誠、警員林郁芳、鍾國鴻、曾忠皓、王啟仲上午11時30分許接獲大里區中興路段銀行通報，稱有一名年約28歲張姓男子臨櫃欲結清帳戶，並將帳戶內新台幣604萬元全數提領。

員警獲報後立即到場向張男詢問金錢用途及來源，他無法交待投資相關細節，一查果然是車手。(戴志揚翻攝)

銀行行員發現該男子帳戶曾遭警示，於今年3月初始解除，欲提領當日匯入款金，察覺有異立即通報警方，員警獲報後立即到場向張男詢問金錢用途及來源，無法交待投資相關細節，警方為避免人頭戶詐騙，進一步確認金錢來源，便請銀行行員聯繫匯款人，匯款人與張男說詞顯有不符，警方即將張男帶返回派出所釐清案情，意外查獲詐欺車手，成功保住民眾的辛苦錢。

霧峰分局長陳祥麟表示，民眾對於有疑慮的匯款要求應保持警覺意識，謹記「冷靜、查證、報警」的三要原則，及「不隨意交付個人資料、不隨意聽從指示操作ATM或網路銀行、不理會來路不明的電話或訊息」的三不原則，方能有效避免受騙上當，警民共同遏止詐騙案的發生。