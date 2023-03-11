陸委會9日宣布恢復兩岸10個定期航點及13個包機航點「10＋13」方案，也拍板在清明節前開放「小三通」客運中轉。對此，東海大學教授、大台中市政發展協會執行長潘兆民認為，蔡政府主要壓力恐來自美國及台灣內部民意的反彈。

陸委會宣布恢復兩岸10個直航點、13個包機航點，外界解讀是為了減少總統蔡英文本月赴美的後座力。對此，潘兆民今(11)日接受《中評社》訪問時指出，面對大陸介入烏克蘭戰爭的可能性，美國不希望台灣議題成導火線，因此恐要求台灣克制，緩和兩岸氛圍。

此外，潘兆民認為，民進黨緩和兩岸關係也是以選票極大化為考量，因兩岸和平是現在台灣人民最大的公約數，兵凶戰危恐使賴清德支持度受到影響。潘兆民強調，去年九合一民進黨慘敗，很大原因是兩岸關係極端的障礙所致，因此轉變在兩岸事務上的態度。

對於恢復深圳、廣州等10個定期航班航點，行政院長陳建仁10日強調，這是疫情緩解下，進一步考慮國人兩岸交往需求，未來會在航點開放、申請包機及小三通中轉上，提出更好且方便的管道，達到總統要求的健康、有效的交流。