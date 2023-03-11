Robbie Glendinning with another huge 🚀 for Team Australia! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/2GKGpMb5gw — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2023

經典賽B組今天上演澳洲與中國大陸之戰，對韓國開轟並機靈觸殺姜白虎的二壘手葛蘭丁寧（Robbie Glendinning）今天持續高檔，在4局下對大陸右投王唯一轟出兩分全壘打，助澳洲攻下5分大局，奠定勝基，澳洲全場揮出12安，最終以12比2在7局結束提前扣倒中國大陸，拿下2連勝，也讓大陸吞下3連敗。

大陸隊此役退出右投齊鑫先發，但面對澳洲開路先鋒就丟出觸身球，兩出局後連續兩次四壞保送，再被溫格羅夫（Rixon Wingrove）打出清光壘包的3分打點二壘打。3局下1出局，葛蘭丁寧敲安並盜上二壘，澳洲4棒喬治（Darryl George）敲出1分打點安打並趁傳攻上二壘，齊鑫退場由蘇長龍接手，懷特菲爾（Aaron Whitefield）再敲安送回喬治，齊鑫先發2.2局失5分最終承擔敗投。

大陸隊在4局上追回2分，但收復的失土下半局就倒吐回來。4局下1出局後甘迺迪二壘打打退蘇長龍，大陸換上王唯一，滿球數後的變速球失控掉到紅中位置，被葛蘭丁寧一棒掃出牆外，接著澳洲趁四壞與3安再下3城，拉開領先奠定勝局。

澳洲右投格洛戈斯基（Kyle Glogoski）先發2.2局飆出5K無失分，拿下勝投。澳洲連勝韓、陸後，即使明天不敵地主日本，只要後天穩穩拿下捷克，複賽8強門票仍是囊中之物。