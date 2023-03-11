睽違3年，「台灣大學杜鵑花節暨學系社團博覽會」於今(11)日回復實體展覽辦理，今年度活動最大亮點為邀請到台北市長蔣萬安出席，與台大校長陳文章一同為活動揭幕。蔣萬安也掛保證，強調市府團隊會全力支持台大周邊建設，並協助校方培養更多優秀青年人才。

蔣萬安在致詞時表示，北市府在2016年規畫城南栽種杜鵑花計畫，並在2017年打造大安森林公園展區之後，便逐漸結合城南商圈，從此台北市每個角落幾乎都能欣賞杜鵑花。今年度相關活動則以杜鵑花為主，再結合其他花種，打造台北市花城。

「台灣大學杜鵑花節暨學系社團博覽會」今(11)日登場，今年度活動最大亮點為邀請到台北市長蔣萬安出席。(姚志平攝)

蔣萬安提到，台大拋磚引玉，打造杜鵑花校園平台，未來也盼與台大持續合作，為國舉才，吸引更多學生入學。

今日活動由台大主辦，邀請台師大校長吳正己、台科大校長顏家鈺等人到場參與。

台大校長陳文章說，台大、台師大、台科大成立台大系統，讓學生可跨校選修，明年學系博覽預計再加入兩校攤位，讓學生更了解3校課程。

至於今年活動邀請蔣萬安出席，陳文章說，1959年陽明山仰德大道整修，北市府將榕柏和杜鵑花贈與台大，才有今天茂盛的杜鵑花，且杜鵑花更是北市的市花，呈現台大與台北市政府具有歷史性的合作關係。