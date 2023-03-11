2023年國際自由車環台賽第3站浪漫台三線站，14日從新竹縣出發，在竹北市光明六路東二段和高鐵七路路口的開幕會場，周邊道路將行管制，其餘競賽路線採「階段性移動管制」，請民眾注意。

縣府指出，開幕會場從13日22時至14日11時道路封閉，比賽當日14日上午7時至12時，光明六路東二段西行往喜來登方向為賽事路線全線管制，東行往高鐵方向則調撥快車道為西向，慢車道東向通車。

比賽路線沿光明六路西行，右轉自強北路，經過新埔鎮文山路、田新路、中正路、關西鎮關西國中、明德路、中豐路，並循台3線經橫山鄉、北埔鄉、峨嵋鄉，最後由竹43、竹81線進入苗栗縣。

縣府表示，各路段依據選手車隊預計抵達時間實施，除緊急救難車輛外，禁止任何人、車在賽道上行駛或穿越，直到車隊通過後，將立即開放通行。

其中，無分隔島路段實施「雙向交通管制」，有分隔島路段「順向進行管制，對向開放通行」，如選手經過而無法避免時，請用路人配合路旁暫停或提前改道。

縣府提醒民眾儘量避開競賽期間行經競賽路段，以免耽誤寶貴時間，若一定要通行，請保有耐心並配合現場執勤員警及義交人員指示，停靠路邊安全處，共同為選手加油，並請沿線居民勿任意穿越競賽路線，以確保交通安全。詳細競賽路線、選手預計抵達時間可至「2023國際自由車環台公路大賽官網查詢。