一名網友日前在台64線中和段發現一名全身穿皮衣的女子下半身僅穿「一條線」遮住屁股縫，兩顆屁股蛋完整露在外頭，火辣畫面讓網友看傻；其他網友笑說「中間那條線會不會卡住」、「賞心悅目」，也有網友認為若是發生意外，皮肉傷應該超級痛，還有人反而怒罵原PO「開車不要用手機」。

臉書「重機車友❘各區路況天氣、資訊分享中心」有網友分享照片，一處高架道路旁竟有一名女子身穿全身皮衣、高筒皮靴騎著重型機車，最為吸睛的是女子的褲子幾乎只剩「一條線」，巧妙擋住股縫，露出兩側屁股肉，照片中可見女騎士的身材玲瓏有致，引起不少網友注意。

一名網友在台64線中和段發現一名全身穿皮衣的女子下半身僅穿「一條線」遮住屁股縫，兩顆屁股蛋完整露在外頭，火辣畫面讓網友看傻。（翻攝自臉書「重機車友❘各區路況天氣、資訊分享中心」）

有網友留言「賞心悅目」、「必須要讓她騎前面」、「中間那條線會不會卡彈」、「不能只有我看到」、「我想當那椅墊」、也有網友笑說「一定是男的」、「不管男女，人家開心就好，穿著自由」、「女人就卡卡，男人就反害風化」、「上次看到的，是男伴女裝」、「確定是女的？」

也有網友留言說「只佩服他的勇氣，這皮肉傷一定超級痛，連坐都沒辦法了」、「期待摔車的模樣」，還有人質疑原PO是在駕駛座用手機拍下照片「我比較想問，汽車視角如果沒有左右翻轉是駕駛座用手機拍的對吧」、「到底有什麼事這麼重要，要開車用手機」、「開車不要用手機」。