成立於2001年的的《DestinAsian》極具國際旅遊指標意義，舉辦的年度「讀者之選」大獎由一般民眾與讀者透過不提供入圍名單的開放式調查，針對亞太地區高端旅遊進行評選，包括住宿體驗，服務態度、餐飲、環境等各方面表現，忠實反應旅客意見。

位於桃園大溪高爾夫球俱樂部旁桃園大溪笠復威斯汀度假酒店，前身鴻禧大溪別館曾在1999～2002年時期短暫加盟威斯汀。2011年笠復集團接手原鴻禧別館、斥資40億元耗時3年改造，2016年5月12日正式開幕，委由萬豪國際集團直營管理。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店距離台北僅50分鐘車程，比鄰大溪高爾夫球場，擁有得天獨厚的山嵐綠意景致。酒店設有205間客房、2間餐廳、酒吧、輕食甜點店及7間宴會廳，以及全亞洲最大的威斯汀兒童俱樂部。

對於酒店首次入選台灣十大最佳酒店之列，大溪笠復威斯汀總經理蔡?華表示，很榮幸能獲得這份殊榮，酒店一向堅持以細膩服務為出發點，非常感謝海內外的旅客給予支持與肯定，將繼續秉持初衷，持續創造獨樹一格的旅遊體驗。

為感謝旅客支持，即日起至3月30日每周日至周四，萬豪旅享家會員入住指定房型享85折優惠，入住指定套房可額外獲得點數回饋。3月底前到臉書粉絲專頁按讚，並在DestinAsian 2023讀者之選貼文留言並附上入住照片、分享貼文，有機會抽中免費住宿券等獎項。