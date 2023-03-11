台灣陶文化協會理事長鄧淑慧認為湖口「連環窯」若能修復，將對台灣窯爐史的完整性有很大幫助。（羅浚濱攝）

台灣陶文化協會理事長鄧淑慧推測湖口「連環窯」煙囟已改由水泥，應在1970年末建造。（羅浚濱攝）

縣府計畫在軍方撥用的大員山陣地興建新竹縣生命紀念園區，用地附近有廢棄超過50年的「連環窯」，台灣陶文化協會理事長鄧淑慧11日應邀到現場做專題講座，認為若能修復，將對台灣窯爐史的完整性有很大幫助。

鄧淑慧說，她在湖口反生命園區團體帶領下，到湖口現勘3座古窯，這座「連環窯」疑似「竹管窯」改良，是專門做紅磚的窯，並非圓形的「蒸籠窯」或橢圓形的「八卦窯」。

連環窯正式名稱為「霍夫曼窯」，這座比較接近長方形的連環窯，有兩條隧道型的竹管窯連接，窯頂有一個投煤粉孔，中央煙道特高，罕見在中央煙道留有閘門和觀火眼，煙囟已改由水泥，推測應在1970年末建造。

鄧淑慧說，1970年代全台有800多座窯，有業者引進更先進的「台車式自動隧道窯」，連環窯雖可大量生產，但人力需求量大，不敵競爭，逐漸被淘汰。

鄧淑慧說，台灣連環窯的砌築工法和生產技術已經失傳，湖口這座迷你的連環窯，代表台灣磚造時代的後期，也是傳統古窯演變最豐富多樣化的時代，如能籍由修復，重新留下珍貴技藝，將局部復產，保留在地泥土與窯火的精神，對整個台灣窯爐史的完整性有很大幫助。

策劃講座的湖口社區規畫師郭台貴說，這 座古窯是鍾姓民眾所有，土地是私有，舉辦這場活動是希望湖口和新豐民眾認識磚窯文化，這只是個開端，後續還會辦類似講座等活動。

郭台貴指在進行田野調查時，發現此處六大特色，首先就是磚瓦窯文化，其次是大員山陣地仍留有軍事文化遺址，再則軍事戰備道是很好的登山步道，坡度平緩，可打造成為湖口陽明山。

郭台貴並說，當地有原始林木，是湖口和新豐的都市之肺，到頂點高處可眺望整個湖口平原，入夜後海面漁火點點，可打造成為 湖口新豐的特色公園，如果大員山陣地興建生命紀念園區，這六大特色就全毀了，一定會反對生命園區興建！