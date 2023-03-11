不少女性都有泌尿道發炎的經驗，泌尿科醫師戴定恩指出，泌尿道發炎最常由大腸桿菌引起；平時可攝取維生素C、勤換內褲、多喝水預防，且上完廁所一定要「由前往後」擦拭。

戴定恩在臉書發文指出，女生比男生容易發生泌尿道發炎，因為女生的尿道比男性短，細菌更容易進入尿道與膀胱中。泌尿道發炎會產生排尿灼熱疼痛、噁心嘔吐、發燒、頻尿、下腹痛等症狀。

戴定恩提供6招預防方法

1、攝取維生素C

多吃富含維生素C的水果和蔬菜，像是蔓越莓汁，能酸化尿液，創造細菌不容易孳生的環境。但要注意市售蔓越莓汁可能有額外加糖，如果能自己準備更好。

2、勤換內褲

保持良好的衛生習慣也非常重要，內褲要勤換，如果發現不明分泌物要盡速就醫。

3、不使用陰道清潔劑

陰道灌洗清潔用品可能會影響尿道的酸鹼度，反而更容易引起泌尿道感染。

4、性行為後排尿

性行為後排尿可以藉由尿液清洗尿道，沖走尿道內的細菌。

5、多喝水

多喝水、多排尿是預防泌尿道發炎的關鍵之一，成人建議每天要喝2000至3000 c.c.的水。

6、如廁擦拭順序

女生如廁後擦拭一定要「由前往後」，從尿道口向肛門方向擦拭，能降低感染機會。