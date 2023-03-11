刑事局提醒假投資詐騙特徵。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名徐姓女子，之前加入自稱「股票分析師助理」的投資LINE群組，群組內老師「蔣明誠」，每日分析股票走勢、政治、國際經濟、比特幣等，後來老師推薦徐女從APP Store下載一個「BTMIN GT」投資APP，並提供一個陌生個人銀行帳號給徐女匯款儲值，因為APP是在官方市集下載，所以徐女不疑有他，陸續投入上千萬元投資。

徐女操作幾次之後，向LINE名稱「比特幣操作小姐」申請出金，初期確實有成功提領，但平台卻在今年1月初要求「提供與身分證相符的銀行帳戶」、「繳付帳戶內10％金額驗證身分後才能出金」等，徐女因此到處借錢，直到銀行行員察覺有異並通報警方到場苦口婆心勸說，徐女才驚覺被騙。

165反詐騙專線表示，雖然官方市集下載的應用程式經過初步審核上架，但也可能會被利用作為詐騙工具，民眾應小心查證避免落入詐騙圈套，並在下載APP前參考其他使用者的評價，以免受騙。此外，只要民眾每次投資入金的帳戶都是陌生個人銀行帳號，極有可能是詐騙集團的人頭帳戶。

警方提醒，各類投資行為應透過主管機關金管會核准的機構或公司，以維護自身投資權益，如有陌生人或網友以高報酬、穩賺不賠等話術招募投資，請務必提高警覺，並撥打金管會反詐騙諮詢專線（02-2737-3434）確認訊息來源真實性，或至國際投資警訊專區（ http://web.twsa.org.tw/alert/ ）查證；如有可疑詐騙情資，可透過165全民防騙官網或警政服務APP，將訊息內容截圖上傳後送出，即可快速完成詐騙訊息的檢舉。