「錢包掉了回不去」 借錢阿伯車站到處騙被警逮

61歲彭姓男子遊走新竹、花蓮、台東各個火車站，可憐兮兮向旅客表示錢包掉了，沒有錢回家，民眾基於同情，陸續借他5000元不等的現金，2年多來詐得10餘萬元，鐵路警察局連月追查，8日在新北市汐止區將他逮捕。

鐵路警察局台北分局指出，彭男以沒錢為由，在全台各火車站行騙，利用民眾的惻隱之心借錢，還允諾「到家馬上匯錢給你」，但常常留下假電話及姓名，不少民眾被騙後報案，彭被逮捕後依然再犯，身上累計有3條詐欺、1條侵占罪通緝。

鐵警局瑞芳所日前調閱監視器，發現彭最近在附近出沒，所長徐志成、警員林煒倫隨即在火車站附近巡查，終於發現彭又在附近徘徊，疑要找尋目標故技重施，當場將他逮捕。

彭辯稱因找不到工作，缺錢才會向人借錢，還表示「我有還錢意願」，不是要騙人，警訊後被警解送地檢署歸案。

鐵路警察局呼籲，民眾在車站遇有人借錢時，最好提高警覺，或建議他們向鐵路局、派出所求助為宜，發現可疑者也可立刻向警通報，鐵警局也會加強車站巡守，不讓特定騙徒有機可乘。