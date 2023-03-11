台大年度杜鵑花節與學系博覽會於今(11)日登場，針對聊天機器人Chat GPT引發教學爭議，台大校長陳文章在接受媒體聯訪時表示，預計下周一公布相關因應措施和指引，並會建議教師在作業還有考試出題方面，都得更加側重活用，讓學生不能輕易上網就能找到答案。

對於Chat GPT引發教學爭議，教育部、大學招聯會近期也邀集學界代表討論，盼各校引導學生了解科技是用來輔助學習，且應防範這起新科技是否會衝擊考招。

對此，陳文章認為，在學習上，執行力、創造力與情感表達都不是Chat GPT可以達到的，台大學生應妥善運用新科技工具，「善用Chat GPT，但不是完全依賴它。」

至於未來在作業或考試防弊方面，陳文章提到，將建議老師微幅調整考試、作業出題，而非上網就能找到的標準答案。

台大教務長王泓仁指出，希望老師在考題還有作業出提前，能先用ChatGPT檢測。而台大教學發展中心下周一也會公布相關指引，提點師生教學、學習、考試應注意事項，不過這起作法僅提供參考，不會強迫實施。

另外至於112學年度個人申請、繁星推薦等大學考招將啟動，陳文章也說目前各入學管道中，盼將繁星推薦管道提升至15％，希望達成「鄉鄉有台大」的理想。不過如果繁星推薦占比提升，分發入學就會相對少一些。