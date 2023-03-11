將規畫建設14公頃的生態調節池。（洪靖宜攝）

高雄今年累積降雨量為歷年同期平均值4成，目前高屏溪流量僅6.4cms，為歷年同期37％，水情可說是相當嚴峻。農委會主委陳吉仲今日到高雄視察曹公圳抽水站及現地抗旱灌溉措施整備情形，農水署高雄管理處也建議建設14公頃的生態調節池，將水留下也做具有生態功能，陳吉仲說，今年就會開始辦理。

全球氣候變遷，近3年幾無颱風登陸，南部地區已超過575天未有大雨以上之降雨，高雄地區今年累積降雨量為歷年同期平均值4成，目前高屏溪流量僅6.4cms，為歷年同期37％。農委會主委陳吉仲11日南下高雄，與立委林岱樺、許智傑、高市府秘書長郭添貴等，視察曹公圳抽水站及現地抗旱灌溉措施整備情形。

陳吉仲說，今年面對南部水情嚴峻，首先確保高雄地區一期水稻和相關作物不受影響，高雄管理處團隊將找水、配水、導水全力執行，已度過第一期插秧期，因應3月底抽穗期，也要確保農民生產不受影響。另外，建立韌性農業，尤其是因應極端氣候，將與高市府規畫建設14公頃的生態調節池，把水留下也做好生態環境功能，今年會開始辦理。

他說，氣候變遷對農業影響，如公告硬質玉米天然災害現金救助，之後也將進行提升灌溉系統、氣候變遷調適策略、農保、研發抗高溫乾旱及病蟲害種子種苗等，以確保國家糧食供應無虞。

近來高雄地區久未降雨，農水署高雄管理處主要灌溉水源，包括旗山溪、高屏溪及二仁溪等，河川流量驟降，灌溉缺水率逾3成，農水署高雄管理處已採取分區輪灌措施、降低尖峰用水量、抽取河川及區域排水補助水源、啟動抗旱水井等抗旱措施。

農水署高雄管理處進一步說明，應變小組訂定各項抗旱應變計畫，實施「找水、配水、導水」等各項對策。在「找水」部分，該處各工作站已盤點各類替代水源，包含河川、區域排水、農田排水、公有及民間水井等。在「配水」部分，轄內各灌區實施輪流灌溉，透過精準配水，同水系灌區如旗山溪灌區及二仁灌區，相互調度支援，以因應用水尖峰需求。在「導水」部分，透過河川局協助整理旗山溪、荖濃溪及高屏溪等河道，把遠離取水口的河水導引回來，增加取水量。