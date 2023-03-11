受到新冠肺炎影響，勞動部規劃多個疫情協助方案包括「安心就業計畫」、「受僱勞工生活補貼」等多個計畫，初估超過300億元，預算來源多來自移工僱主繳交的「就業安定基金」，使就業安定基金超支，勞動部近期預告修正「就業保險促進就業實施辦法」，未來受天災、事變或其他重大情事影響之勞工，訂定實施或補助計畫，可以從就業保險支出。

據發展署決算書指出，因為疫情期間移工人數不增反減，也因為疫情使民眾報名技術士證檢定意願下降，使就業安定基金收入減少，與此同時，又要協助受僱勞工生活補貼、基本工資補貼方案等，使支出增加許多，2021年就業安定基金超支117億餘元、2022年也超支約76億元。

依預告修正的就業保險促進就業實施辦法中擬新增「促進中高齡者及高齡者就業」及「協助受天災、事變或其他重大情事影響之勞工尋職及穩定就業」等，勞動部勞動力發展署就業服務組組長吳淑瑛表示，希望透過此次修正強化就業保險被保險人就業促進。

至於是否為就安基金超支多年，才要修正「就業保險促進就業實施辦法」，讓就保運用更為彈性？吳淑瑛說，其實如疫情協助多數方案仍為穩定受僱者，而本國受僱者為就業保險強制納保對象，且使用的經費僅限於每年應收就業保險費10％（每年約30億）及其賸餘，截至去年年底賸餘為144億餘元。