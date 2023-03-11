民眾在家中拿出瓦斯桶，點燃打火機，瞬間引發小型氣爆。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢區一名47歲鍾姓女子，疑因債務糾紛，昨傍晚欲在家自殘，友人得知後報案，警消準備破門時，在落地窗發現鍾女拿出瓦斯桶並點燃打火機，引發小型氣爆，導致26歲商姓消防員右臉、後頸一度灼傷、雙手手指二度燙傷，所幸2人送醫治療後已無大礙，詳細情形仍待火調與警方進一步釐清，警方也依公共危險罪嫌將鍾女函送法辦。

據了解，鍾女在外疑與他人有債務糾紛無力償還，昨日傍晚約3時許在公寓3樓家中自殘，其友人得知後嚇壞立即報警，請警方與消防救護人員到場協助。鍾女家共有2道門，外門未上鎖，內門為上鎖落地窗，商姓男消防員透過落地窗欲瞭解內部情形，但卻發現鍾女拿出洩氣中的家用大瓦斯桶，還點燃打火機，瞬間造成小型氣爆，導致門窗玻璃破裂。

消防表示，氣爆造成商姓消防員的右臉部及後頸一度灼傷、雙手的手指二度燙傷共約10％，立即撤出並就醫，所幸檢查治療後並無大礙。

另據悉，鍾女在氣爆發生後，還從自家後陽台跳到隔壁的鐵皮屋上，後續才被救護人員找回，發現她手腕有割傷，且左臉有一度灼傷面積約1乘1公分，同樣送往醫院治療後已無大礙。至於詳細事件原因與經過，仍待火調人員與警方後續調查釐清，不過警方也依涉公共危險罪嫌將鍾女函送法辦。

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