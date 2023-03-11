現場有大小童軍、社區民眾等大手牽小手一起種樹，縣府農業處也提供相關苗木的索取，鼓勵大家「種樹種福田」。（吳建輝攝）

彰化市公所11日也在「香山步道．東方公園」，舉辧「彰化300．森根香山」植樹暨贈苗活動。（吳建輝攝）

明天就是植樹節，彰化縣長王惠美11日上午在花卉之鄉田尾鄉，與林務局南投林區管理處、田尾鄉公所等齊聚仁里公園，共同參與「彰化縣112年植樹活動-森活圈」，在現場種下蘭嶼羅漢松、白水木、小葉赤楠等台灣原生樹種，還發放2000株樹苗供民眾回家種植，一起種下希望，愛護地球。

「彰化縣112年植樹活動-森活圈」由彰化縣政府、林務局南投林區管理處、田尾鄉公所、田尾鄉民代表會及田尾鄉農會共同辦理，現場有大小童軍、社區民眾等大手牽小手一起種樹，縣府農業處也提供相關苗木的索取，鼓勵大家「種樹種福田」。

王惠美表示，縣府積極推廣植樹造林，植樹造林不只吸收碳排，還帶來了莫大的生態與社會效益，感謝農委會林務局提供蘭嶼羅漢松、厚葉石斑木、山黃梔及象牙木等台灣原生種樹苗各500株，共2000株，現場拿發票做公益、種樹苗護地球。

農業處指出，每年3、4月間縣府與各鄉鎮市公所辦理植樹活動，由縣府提供苗木給各鄉鎮市公所辦理苗木贈送活動。若各村里社區有環境綠美化苗木需求，可至農業處網站下載相關資料及申請書向縣府提出申請。

彰化市公所11日也在「香山步道．東方公園」，舉辧「彰化300．森根香山」植樹暨贈苗活動，由市長林世賢帶領數百名民眾，植下逾千株的苗木，同時致贈各1000株茶花及熊貓仙丹樹苗。