全國6000名技工工友連署改善低薪！立法院要求行政院人事行政總處提出評估報告，但人事總處的調查表中卻明顯「預設不調薪立場」，工鬥批評，人事總處根本是擺明想呼攏立法院，也沒有想要改善基層低薪的誠意。

工鬥表示，但細看調查表內容，卻是已經預設立場，刻意將技工工友描述為高薪族群，包括把技工工友的平均薪資納入加班費、國民旅遊補助計算等，卻故意忽視技工工友工作一輩子的薪資天花板仍只有3萬5千餘的低薪情況，且將技工工友和一樣普遍處於低薪的臨時人員加以比較，凡此種種，都是故意要將調查表的答案導引至「不支持調薪」。

工鬥說，立法院是在全台6000名技工工友的連署下，要求人事總處進行合理的評估，希望政府能帶頭改善低薪，但人事總處卻從一開始就預設立場，還要求各行政機關加以配合，擺明沒有把立法院放在眼裡。

工鬥呼籲人事總處勿再打假球，應確實回應全台6000多名基層技工工友的心聲，打開低薪的天花板，才能作為民間企業的表率。否則台灣勞工的持續低薪，又被物價吃掉，人事總處正是做出最壞的示範。