高市運動發展局3月10日起至12日一連3天舉辦「2023WBC世界棒球經典賽-高雄直播派對」，現場架設300吋LED大螢幕播放賽事，昨晚現場超過400人一起見證台灣砲擊義大利的勝利。（柯宗緯翻攝）

現場特別邀請由一群熱血棒球迷工程師組成的「傳接球實驗室」，到派對設置棒球打擊運動科技體驗區。（柯宗緯翻攝）

高市運動發展局3月10日起至12日一連3天舉辦「2023WBC世界棒球經典賽-高雄直播派對」。（柯宗緯翻攝）

中華隊昨在世界棒球經典賽以11：7擊退義大利隊，今晚拚連勝，將迎戰強敵目前2勝0敗、分組第一的荷蘭隊。高市府運發局今（11日）晚間7時也將繼續開趴，邀請市民到苓雅運動中心為中華隊加油打氣，現場設有美食攤位，球迷可盡興享用美食，邊吃、邊喝，預祝中華隊拿下勝利。

高市運動發展局3月10日起至12日一連3天舉辦「2023WBC世界棒球經典賽-高雄直播派對」，現場架設300吋LED大螢幕播放賽事，昨晚現場超過400人一起見證台灣砲擊義大利的勝利。

知名職業籃球啦啦隊成員之一、主持人辰羚更會不時送出由運動發展局特別挑選的中華隊應援小物，現場也準備限量加油棒免費讓球迷索取，一起拿著加油棒為中華隊加油。

特別的是，現場特別邀請由一群熱血棒球迷工程師組成的「傳接球實驗室」，到派對設置棒球打擊運動科技體驗區，讓球迷觀賞棒球賽熱血沸騰時，也可以即刻體驗打擊的快感，並透過打擊分析軟體，分析個人打擊數據與職業選手的距離。