光復高中再度挺進HBL男子組冠軍賽，全隊相當開心。（陳怡誠攝）

110學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組冠軍光復高中，111學年要拚隊史首個HBL 2連霸，11日先在4強賽通過HBL另一支前冠軍隊能仁家商的考驗，來自宜蘭泰雅族的光復高二後衛林恩宇滿場飛，攻下生涯新高21分，要一雪去年首次在台北小巨蛋出賽只得2分的恥辱，幫助光復再登榮耀。

賽後光復教頭陳定杰透露，去年林恩宇高一，在學長陳將双、張俊生帶領下，是個人從射箭改打籃球後首次進到台北小巨蛋，當時首日4強賽僅供獻2分、5籃板，冠軍賽則是只出賽40秒、留下1次失誤就退場，因此今年林恩宇要來雪恥，而林恩宇也扛下責任，場上不斷快速推進，爭取分數，第4節最後一分多鐘在球隊領先雙位數時退場休息，原本已經在拉筋舒緩快抽筋的腿，但在雙方分差回到各位數時，林恩宇再度上場穩定軍心，也幫助球隊穩住勝果。

賽後林恩宇笑說，去年自己才高一，面對台北小巨蛋大場面怯場，今年再度回到台北小巨蛋，希望可以更好表現，球隊上半場打完1分落後，下半場他主動搶攻，自己也努力在鄭名斈遇到犯規麻煩，以及謝銘駿被對方重點防守時，努力跳出來分擔得分任務，「不過還是有點太興奮，沒調節好體力，所以衝太快，過去還沒這樣在場上跑過，所以也是我第一次場上打到快抽筋，但想要衛冕就要先贏下這場，自己真的也不想保留了。」

林恩宇也說，感謝隊友吸引對方防守，讓他有空檔可以出手，冠軍賽一樣像教練說的享受比賽、努力做好準備，針對失誤檢討、幫助鄭名斈、王威翔等高三學長完成連霸。