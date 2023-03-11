Netflix 連續劇《黑暗榮耀》第二季10日上架，立即創下高收視率，吸引許多民眾想透過各種機上盒或網站收看，但警方表示，這樣會違反智慧財產權，且恐會造成資安漏洞，警方會持續查緝各類侵權案件，保護智慧財產權。

警政署為落實保護智慧財產權政策，從去年起迄今年1月止，已查獲各類侵權案件4398件、5812人，侵權金額逾282億元以上。

警方表示，智慧財產權一直是國際社會重視的議題，維護智慧財產權及人民使用正版的權益，不僅有助提升國際形象，亦促進國內產業良性發展，面對現今科技發達與資通匯流快速發展的趨勢下，為有效遏止非法機上盒及網路侵權行為發生，刑事局將持續培育科技偵查人才並強化查緝能量，同時透過跨境、跨部會合作及第三方民間力量協助，積極打擊非法機上盒及跨境侵權網站。

日本「一般社團法人網路內容海外流通促進機構」(CODA)日前特別拜訪刑事局，感謝台灣警方積極查緝，表示將持續配合警方執行查緝行動，共同打擊盜版。

警方表示，民眾使用非法機上盒或瀏覽非法網站，觀看未經合法授權的影視內容，除助長非法業者盜錄影視行為外，亦侵害著作權人的權益甚鉅；此外，廉價機上盒設備及非法APP接上國內寬頻網路可能淪為資安漏洞，警方會持續查緝各類侵權案件。