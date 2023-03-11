「金悅軒預約私廚」推薦菜單中「鮑魚糯米寶貝雞」，是一道十足費工的功夫菜，金黃色湯頭濃醇馥香，而從雞肚中取出的糯米則飽含雞肉香甜。（馮惠宜攝）

「苦茶油燜鵝」：用整罐苦茶油，和滿滿手拍生薑耗時燜煮肥鵝。（馮惠宜攝）

金悅軒預約私廚需二天前預訂，目前推出的前菜「花椒香蔥滷和牛舌」美味珍饈以珠寶盒裝盛上桌。（金悅軒提供／馮惠宜台中傳真）

台中高檔粵菜餐廳「金悅軒」最近成立預約私廚，地點選在台中美食一級戰區公益路商圈，不但可同時服務110位貴客，還可預約樂團表演、那卡西伴奏演唱。（金悅軒提供／馮惠宜台中傳真）

疫後全台興起私廚風潮，台中高檔粵菜餐廳「金悅軒」最近成立預約私廚，不僅提供金悅軒的招牌名菜，行政總主廚黃志龍獻出私房料理，還有董事長羅文貴夫婦倆的拿手好菜，地點更在台中美食一級戰區公益路商圈，不但可同時服務110位貴客，還可預約樂團表演、那卡西伴奏演唱，所有規格堪稱私廚界的天花板。

有別於一般私廚餐廳藏身巷弄民宅，「金悅軒」預約私廚立足於台中美食一級戰區，服務量能更是突破三位數，滿足企業主包場宴客的需求；尤其供應的美食全是金悅軒餐飲集團董事長羅文貴、李茂萍夫妻倆吃遍全球口袋夢幻逸品，不但用料頂級、更講究烹調手法以及最完美的品嚐方式。

推薦菜單中「鮑魚糯米寶貝雞」，不但使用的鮑魚還是一罐上萬元的車輪鮑，製作上也十分費工，須先將特選文昌雞取出雞骨架、塞入糯米，再放入事先熬好的雞高湯後、以文火慢煨而成，金黃色湯頭濃醇馥香，而從雞肚中取出的糯米則飽含雞肉香甜。

另一道「阿貴肉骨茶」，則是董事長羅文貴的私房料理，有別於一般人印象中的肉骨茶，不但有肉骨，還加上特選豬舌、豬肚、粉腸等部位，搭配白胡椒等辛香料烹煮，上桌時不僅胡椒香氣逼人，暖心又暖胃。

而「苦茶油燜鵝」是董娘李茂萍傑作，用整罐苦茶油，和滿滿手拍生薑耗時燜煮肥鵝，羅文貴推薦一口鵝肉配上淋滿薑末的白米飯，保證一吃就上癮。

金悅軒預約私廚需二天前預訂，以桌菜為主

，目前有四款桌菜菜單供參考，可依貴客需求量身訂制菜單，目前推出的前菜有「賽螃蟹鮮蝦炸春捲」、「糖沁烏魚子伴無花果乾」、「

花椒香蔥滷和牛舌」、「金箔鮮蝦金魚餃」、「金網和牛鍋貼」等。

另有董事長羅文貴的私房料理：「阿貴肉骨茶」、「苦茶油燜鵝」，以及特色料理「黑蒜燒腩叉」、「魚膘炒明蝦」，還有老饕必點「鮑魚糯米寶貝雞」等多道手路菜。