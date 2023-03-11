慈濟醫院說明，「內視鏡輔助整型式乳癌切除手術」，以自己的乳房做整型修補，術後乳房不會產生凹陷且不會在乳房上留下任何傷口。（慈濟醫院提供）

根據國健署統計，乳癌為我國婦女發生率第一之癌症，4位罹癌女性，就有1人是乳癌。不過患者可能面臨乳房全切或哪種手術等疑問，花蓮慈濟醫院乳房醫學中心主任張群明表示，隨著微創手術器械進展，只需腋下5公分單一傷口，就可進行腋下淋巴結取樣或清除，但仍要評估腫瘤大小與位置。國健署提供40歲以上婦女朋友，每2年乳房攝影檢查，可降低罹癌風險。

張群明表示，若是腫瘤較大、多發性腫瘤、腫瘤位於乳房中央或侵犯乳頭、乳房攝影顯示廣泛性或多發性癌樣鈣化點(原位癌)、發炎性乳癌、手術後不做放射線治療，建議做乳房全切除手術；但若腫瘤較小，切除後乳房仍能保有良好外觀且能接受手術後放射治療的病友，則適合乳房部分切除手術（保留手術）。

他說，早期乳癌患者有些人腫瘤較小，不需整個乳房切除，除可做部分乳房切除手術，並可同時進行整型式乳房重建手術。切除腫瘤保留部分健康的乳房組織，並將組織轉位來填補切除腫瘤後所留下來的乳房空洞，重建乳房的缺損，手術後乳房的外觀不會產生明顯的凹陷，能保留較佳的外觀，整型式乳癌切除手術也是目前乳房手術的趨勢。

他說，隨著微創手術器械的進展，有些患者可以進行內視鏡輔助整型式乳癌切除手術，從位於胸部側邊靠近腋下約5公分大小的單一傷口，進行腋下淋巴結取樣或清除，並由此進行乳房部分切除手術，將所要切除的乳房組織取出後再進行乳房整型修補。

張群明說，經醫師評估腫瘤的大小與位置，合適者可以進行「內視鏡輔助整型式乳癌切除手術」，以自己的乳房做整型修補，術後乳房不會產生凹陷且不會在乳房上留下任何傷口。

他提醒女性朋友，國健署提供45歲至69歲無家族病史的婦女，40歲至44歲二等親內親屬乳癌家族史者，每2年一次免費乳房攝影檢查。花蓮慈院在大愛樓一樓服務臺旁，設有癌症篩檢快速窗口，可撥0800-200985或03-8561825分機13073、13074、13694預約乳房攝影。早期乳癌的5年存活率高達9成5，女性朋友可多加利用，早期發現早期治療。