2023世界棒球經典賽（WBC）8日於洲際棒球場點燃戰火，中職五隊選出21名啦啦隊成員組成「台灣精品經典女孩」，包括高人氣的峮峮、林襄、短今、小映等人，率領球迷為中華隊加油， 獻唱本屆主題曲《世界都看見》的台灣本土天團玖壹壹成員春風，昨(10日)也到場觀賽，沒想到拿手機拍攝林襄時，竟把鏡頭拉到最近，立刻被旁邊的女助理狂嗆：「好噁心」，掀起網友熱議。

本土天團玖壹壹成員春風昨(10日)與女助理到洲際棒球場，觀賞中華隊對戰強敵義大利，他也PO出當晚在比賽過程中拍攝的影片，只見助理隨著嗆司曲《Team Taiwan》揮舞雙手應援，接著便將鏡頭微拉，對準正在與球迷互動的「經典女孩」成員Yuri，並伸出手做出狂抓的動作，立刻被身旁助理嗆聲：「不要再拉了，超噁的」，但春風完全不理會助理，還不斷揮手希望得到Yuri關注。

春風對「經典女孩」Yuri做出狂抓的動作，立刻被身旁助理嗆聲。（圖／ 911_eo IG）

春風接著將鏡頭對準有超高人氣的林襄，只見林襄面帶微笑比出愛心手勢，讓他開心到樂不可支，未料卻聽到女助理則在旁邊直呼：「好噁心」，接著便將鏡頭對準女助理，順勢發出作嘔的聲音，接著寫下「天堂地獄」4個字，而中華隊轟出全壘打時，春風更是情緒高亢用手繞住女助理脖子，接著握拳狂蹭她的頭部，還頻頻將她從位置上拉開，逗趣互動足以見得兩人的好感情。

春風曬出林襄與女助理的對照影片，搞笑寫下「天堂地獄」的差別。（圖／ 911_eo IG）

中華隊轟出全壘打時，春風情緒高亢握拳狂蹭女助理頭部。（圖／ 911_eo IG）

啦啦隊成員賣力應援，不僅成為全場球迷觀賽「嬌」點，更引起日媒關注爭相報導，還以人氣極高的林襄當首圖，讚嘆台灣啦啦隊隊員「露肚臍+迷你裙」裝扮成為球場最美風景，就連美國媒體都以「台灣棒球象徵」來形容，足以見得「經典女孩」在本屆經典賽人氣再攀高峰。