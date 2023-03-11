光復高中教頭陳定杰秀出身上的兩個勝利御守。（陳筱琳攝）

111學年HBL高中籃球甲級聯賽4強總決賽首日，男子組上屆冠軍光復高中，靠著第3節強勢反攻，最終69比61氣走能仁家商，連續兩年打進冠軍賽，賽後光復教頭陳定杰也鼓勵球員享受比賽、帶著微笑打球來釋放壓力。

光復除了挑戰連霸，也要努力延續從上季到現在的跨季23連勝，高二後衛林恩宇坦言4強總決賽前幾天真的很緊張，不過教頭陳定杰鼓勵大家要記得微笑、享受比賽，拿出平常準備好的內容來面對場上考驗，大家也很努力克服難題，再度來到冠軍賽。

而陳定杰身上掛著的「勝」字御守也相當搶眼，他透露，之前求好運的勝字幸運符不見了，家長們都很熱心，去日本玩的時候幫他帶回上面有「勝」字的御守，加上一直以來都會放在板凳席的鳳梨，希望好運持續下去。

除了精神上的力量，光復也展現團隊齊心的努力，在主力中鋒鄭名斈面臨犯規下，林恩宇、王威翔、謝銘駿也都有雙位數得分貢獻，面對冠軍賽，陳定杰鼓勵道：「來到冠軍賽肯定光復今年不只正式名單12人，後勤團隊及小隊成員這一年也很辛苦，大家挺過許多考驗，現在就有始有終，明天拿出最好拚勁，再打出一場令人感動的球賽。」