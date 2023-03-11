2023世界棒球經典賽在中華戰勝義大利後掀起全台觀賽狂潮，台南市11日起連2天在台南市立棒球場門口架起大螢幕戶外直播，邀民眾一起前往加油，不少網友已相約到場為中華隊集氣，台南市長黃偉哲11日下午宣布發出祭品文，只要中華隊戰勝荷蘭，就送出100份「成功致勝大禮包」，內有洋芋片、啤酒與點心麵，領取辦法再事後公布。

世界棒球經典賽再掀台灣棒球熱，台南市政府11日、12日兩天，在台南市立棒球場門口舉辦直播派對，現場準備300張座椅，邀約球迷一起為中華隊加油。

中華隊在10日擊敗義大利後，台南已有網友相約響應這場直播派對，台南市政府準備增加現場座位，黃偉哲表示全台民眾都是中華隊的後盾，他將到直播派對現場與民眾一起加油，並發出祭品文，只要中華隊戰勝荷蘭，就送出100份成功致勝大禮包，內有台南市文化局開發的成功洋芋片、成功啤酒與至聖點心麵，領取辦法在事後公布。

台南市明年喜迎建城400年，鄭成功是400年前驅逐荷蘭人，建立台灣第1座城市的軍隊，網友稱台南市發出「成功致勝大禮包」祭品文，剛好有中華克荷蘭的味道。

黃偉哲表示，直播派對現場除了準備座椅外，也歡迎民眾現場鋪上野餐墊一起同歡，重點是全民一起為中華隊加油。