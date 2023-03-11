高雄市林園高中生物老師楊慶鴻展示牛牙化石教習導覽志工。（謝明俊攝）

高雄市林園高中生物老師楊慶鴻巡迴全台舉辦化石展已5年。（謝明俊攝）

楊慶鴻提供自己收藏的化石出展，並親自教習解說化石世界的奧妙。（謝明俊攝）

竹南國中化石展並展出苗栗本地出土化石。（謝明俊攝）

竹南國中化石展並展出活化石鱟（謝明俊攝）

竹南國中化石展並展出比針尖大的活化石鱟的幼體（謝明俊攝）

苗栗縣竹南國中將從下周一起在校內尋常小學堂展出化石展。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南國中將從下周一起在校內尋常小學堂展出化石展，並讓學生體驗如何清理化石。（謝明俊攝）

高雄市林園高中生物老師楊慶鴻與一群化石同好，從2018年起把自己手邊收藏的恐龍化石在全國各校園巡迴展出，5年下來已全台走透透，讓國中小學生能深度接觸化石世界。苗栗縣竹南國中經過多月商洽，「悅讀地球的記憶」常見化石展首度來到苗栗縣，2百多件的各式化石敘述著地球億萬年的故事，校方並搭配展出活化石幼鱟的繁殖成長，內容豐富又有趣，歡迎學校及一般民眾入校參觀。

出身高雄市美濃區的高市林園高中生物老師楊慶鴻老師因對各類化石有深厚興趣，收藏化石數10年，與一群化石同好結成研究會，從2018年開始，楊慶鴻與同好們安排在全台各級學校巡回展開收藏化石，訊息傳開後，吸引許多學校競相邀展，楊慶鴻每次都親自安排策展及協訓導覽志工等工作，一步一腳印地將化石世界推展到每1個校園。

多月前，竹南國中校長郭芳江經由苗栗化石同樂會的會友得悉楊慶鴻化石巡迴展，經過多方洽商，楊慶鴻全力支持將2百多件化石標本，千里迢迢從高雄運到竹南國中，將從13日起至17日止，在校內尋常小學堂展出。

除了楊慶鴻帶來的恐龍、動物及植物等各類化石外，展場並特別準備苗栗在地挖掘出土的化石，都是在中港溪出海口兩側所挖出，主辦的竹南國中更搭配秀出活化石「鱟」，校方與基隆海洋科技博物館合作從鱟卵養殖，到二齡鱟放流，讓大家親睹「鱟」的幼齡模樣。

校方為了這次展覽，安排了學校老師、圖書館志工及家長擔任會場解說導覽，11日上午利用楊慶鴻整理化石展場之便，由楊慶鴻教習導覽志工們相關知識，除了接受縣內其它學校預約參觀，並歡迎在地鄉親入校參觀。